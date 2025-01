Entenda o motivo do incômodo de Diogo Almeida com Vinícius no BBB 25

Mesmo antes de assumir a liderança, Diogo Almeida, 40, fez uma série de críticas à Vinícius, 28.

O que aconteceu

Após o ator vencer a prova do líder ao lado de Vilma, ele afirmou que pretende mandar Aline e Vinícius para a berlinda. Mesmo que demonstre interesse pela soteropolitana, Diogo explicou que sua escolha foi motivada por conta do promotor de eventos.

Na última quarta-feira (22), após o Show de Quarta, Vinícius aconselhou que Aline não ficasse com o ator naquele momento. A ex-policial militar e Diogo passaram boa parte da madrugada dançando juntos.

Ao ver o clima entre os dois, o brother afirmou para Aline que o jogo ainda estava no início e que Diogo poderia ser eliminado já no próximo paredão. "Lembra que a gente tem que sair daqui rico, não atrás de macho para f*der o nosso plano", disparou.

Em conversa com Vilma sobre os acontecimentos da noite anterior, Diogo fez inúmeras críticas ao brother. O ator reclamou que, em diversos momentos, o promotor de eventos tentou afastar Aline dele, além de insinuar que o artista estava embebedando a sister.

Na visão de Diogo Almeida, Vinícius age de forma manipuladora. "Eu vejo que ele dá uma manipulada nas pessoas. Fica influenciando, sabe? É controlador. Ele é muito controlador. Querendo controlar tudo", disse e complementou: "Em relação a Aline, ali comigo, eu não gostei. Ele dizendo que não é momento de ficar com ninguém. Controlando".

O novo líder ainda reclamou que o participante faz questão de afastar de Diogo qualquer pessoa que ele considere de seu grupo. "Na festa, vejo ele muito ligado em tudo, fica observando. Se alguém tá comigo, alguém que ele quer puxar pra ele, ele fica incomodado".

Ontem amanheceu o dia e estávamos eu, Gui e Joselma dançando. Ele chegou ao ponto de falar 'Gui, vamos embora!' e puxar o Gui. Ele estava incomodado Diogo Almeida, sobre comportamento de Vinícius

Assim que ocupou o apartamento do líder e recebeu seus convidados do VIP, Diogo Almeida revelou que pretende mandar Aline e Vinícius para o paredão do próximo domingo (26). "Por ele. Não por ela. Aline eu tô me aproximando cada vez mais, a gente tem uma troca muito bacana… Mas o parceiro dela me passa uma parada que eu falo: 'C**alho'. Me atravessa de uma maneira que eu falo assim: 'Meu Deus!'".

