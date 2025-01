'Ainda Estou Aqui': quando o filme chega ao streaming? Saiba onde assistir

"Ainda Estou Aqui" pode ser assistido exclusivamente nos cinemas neste momento. Ainda não há previsão oficial para que o filme seja lançado nas plataformas de streaming. Produzido pelo Globoplay, é provável que o filme seja lançado na plataforma quando acabarem as exibições nas telonas.

Filme foi indicado ao Oscar

"Ainda Estou Aqui" foi indicado ao Oscar 2025 de melhor filme. O longa-metragem de Walter Salles fez história com indicações em outras duas categorias: melhor filme estrangeiro e melhor atriz, com Fernanda Torres.

Baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, publicado em 2015, "Ainda Estou Aqui" narra a história de Eunice Paiva, mãe do escritor. Vivida por Fernanda Torres, Eunice enfrenta a violência do regime militar depois da prisão e do desaparecimento do marido, o deputado cassado Rubens Paiva (Selton Mello), no início da década de 1970.

Nove filmes disputam o prêmio de Melhor Filme com "Ainda Estou Aqui". São eles: "Anora", "O Brutalista", "Um Completo Desconhecido", "Conclave", "Duna: Parte 2", "Emilia Pérez", "Nickel Boys", "A Substância" e "Wicked".

Oscar no domingo de Carnaval

Dolby Theatre, onde tradicionalmente acontece a cerimônia do Oscar Imagem: Getty Images

A cerimônia do Oscar está marcada para o dia 2 de março. O evento será exibido no Brasil a partir das 21h pela TNT e pela Max.

Anúncio dos indicados foi adiado duas vezes. Originalmente, a lista seria divulgada no dia 17 de janeiro. Devido aos incêndios que afetaram Los Angeles, no entanto, o anúncio foi adiado para o dia 19 e, em seguida, para esta quinta-feira (23).