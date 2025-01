Bate-Papo BBB 25 estreia com confissão de 'mão boba' e pedido de casamento

Gil do Vigor e Ceci Ribeiro apresentaram o primeiro Bate-Papo do BBB 25 (Globo) nesta terça-feira (21) com a dupla de eliminados Arleane e Marcelo, que deixou a casa com 55,95% dos votos.

O que aconteceu

Arleane e Marcelo responderam às perguntas feitas pelos apresentadores e público do reality. Logo no início do programa, o casal quis saber "onde foi que erraram no jogo?", e receberam a resposta dos internautas via rede sociais.

No programa, eles reassistiram à cena em que Arleane chamou o marido para encostar no bumbum de Gracyanne Barbosa. "Foi um erro. Depois repensei e falei: fiz besteira. Foi um impulso. Imaginei que ia ficar um clima errado, chato. Gosto muito da Gra. Imaginei que ia ficar estranho", respondeu ela. "Percebi mas não dei continuidade pra não ficar mais. Morreu ali o assunto".

A dupla ainda viu o momento em que Camilla e Thamiris comentaram sobre o jogo deles. Thamiris chegou a dizer que Marcelo "acabou com o jogo" de Arleane. "Eles estavam muito fechados", rebateu Arleane.

Eles confirmaram que jogaram juntos, "conversavam bastante", e que Arleane "segurou" o marido e o redirecionou em alguns episódios.

O Bate-Papo também recordou o fato de Arleane ter perdido sua aliança dentro da casa. Ceci sugeriu que Marcelo fizesse um novo pedido de casamento, e o manauara aceitou: "Meu amor, você quer casar comigo para sempre e até outra vida?", perguntou. "Sempre, até depois do BBB", respondeu Arleane.

Em relação ao romance entre o casal, o público perguntou se rolaria um "edredom", caso permanecessem na casa. "A gente estava se segurando bastante. Uma mão boba ali rolou sim", confessou Arleane.

Confira os comentários dos internautas sobre o programa:

Ow gente morrendo de pena de Arleane agora vendo o #BatePapoBBB ela é um amor, super sensata e articulada. Ela sacou TUDO. Esse homi feio só atrapalhou mesmo. Ele chega tá murcho na entrevista. -- pinguim todo fudido de toy story (@pinguimfudidaco) January 22, 2025

Foi show , o bate papo mas deicha falar de tudo, entra ano e sai anos, e o povo não aprende jogar mesmo... -- I M (@IM28084007) January 22, 2025

Poxa o bate papo bbb podia pelo menos ter dado uma aliança para Arleane e o marido. Rsrs #bbb25 #BatePapoBBB -- Língua Ferina (@LinguinhaFerina) January 22, 2025

acho q o problema da arleane é excesso de camera, tá hablando horrores no bate papo bbb -- izan (@izanfs) January 22, 2025

Marcelo não tinha carisma pra ser vilão então não estou tão mal com a saída dele. Achei chato pela Arleane.

Diogo é incrível, Artista maravilhoso, mas se continuar na vibe paz e amor também não vai render

E ainda segurou a mãe dele pra ela não tratar

Ah nãooooooooo -- Renata Alves de Souza (@RenataAlvesde14) January 22, 2025