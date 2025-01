Questão externa? Entenda motivo do conflito entre Diego e Maike no BBB 25

O clima entre Diego Hypolito, 38, e Maike, 30, dentro do BBB 25, não é dos melhores. Por mais que o ginasta tente uma aproximação, na visão dele, o representante comercial tem uma 'questão externa' com ele.

O que aconteceu

Após Maike e Gabriel vencerem a prova do anjo, os dois colocaram Diego e Daniele Hypolito no monstro. Como se não bastasse, a dupla de pipocas ainda votou nos ginastas durante o paredão do último domingo (19).

Mesmo que nenhuma grande discussão entre eles tenha ocorrido, tanto Maike quando Diego chegaram a apontar questões externas. "Eu acho que a gente teve oportunidade de se aproximar dos meninos [Maike e Gabriel], mas tive a sensação de que não foi uma questão só aqui da casa. É alguma coisa externa", afirmou o ginasta no confessionário.

A nossa parada é diferente com o Diego. Não é questão de afinidade, é outra parada Maike, em conversa com Gabriel, no BBB 25

Não demorou muito para que o público nas redes sociais encontrassem um motivo que unisse os dois participantes fora do reality show: Brandonn Almeida. Nadador olímpico, ele participou dos Jogos Olímpicos de 2016.

Além de estar na mesma competição que Diego Hypolito, o atleta também é primo de Maike. Ao descobrir a ligação do nadador com o participante do pipoca, o ginasta comentou com Daniele: "Agora que eu vi que conheço o primo, juntou uma situação na minha cabeça. Eu sou fã desse menino há muito…".

Ao resgatarem os históricos, internautas encontraram uma interação entre o ginasta e o nadador em 2019. Assim que Hypolito se assumiu gay, Brandonn demonstrou apoio ao ginasta nas redes sociais. O nadador também faz parte da comunidade LGBT+.

Mesmo que não tenha relatos públicos de uma desavença posterior entre Hypolito e Brandonn, o público nas redes sociais começou a teorizar. Para alguns, o fato do ginasta ter posado para fotos com Jair Bolsonaro e Michelle Bolsonaro.

Na primeira semana de confinamento, Diego chegou a relatar uma insegurança em relação a isso. "Tenho uma impressão de que, no nosso público [LGBT+], as pessoas geralmente não gostam de mim. Estou falando sério", confessou para Camilla e Mateus.

Por causa de coisas que fiz errado na vida, atitudes que tomei devido a patrocinadores, aconteceram algumas situações graves externas pelas quais nunca me justifiquei. Na verdade, nunca foi um hábito meu Diego Hypolito, sobre o público LGBT+ não gostar dele

Procurado por Splash, até o momento, a assessoria de Brandonn Almeida não retornou sobre o assunto. O espaço segue aberto para atualizações.

