Pharrell Williams se une a Nigo para desfile da Louis Vuitton no Louvre

Por Mimosa Spencer

PARIS (Reuters) - O diretor criativo da Louis Vuitton para a linha masculina, Pharrell Williams, atraiu seu público para um pátio nos fundos do Museu do Louvre após o anoitecer desta terça-feira para um desfile de outono-inverno, dando início à Semana de Moda de Paris com uma coleção de streetwear renovada.

Modelos desfilavam pelo cenário ao som de marcha, exibindo ternos de lã volumosos, jaquetas bomber curtas, bermudas de couro e casacos em tons pastéis, cores de outono e versões psicodélicas dos padrões característicos do logo da marca. Havia bolsas Speedy coloridas, pingentes em forma de garra de lagosta, adornos de pérolas, joias espessas e bolsos utilitários de camurça.

Para esta coleção, Williams, que também é famoso como músico, se uniu ao seu colaborador de longa data, o estilista japonês Nigo, atualmente diretor criativo de outra marca do grupo LVMH, a Kenzo.

A dupla tem participação ativa na cultura de rua há décadas, fundando a marca Billionaire Boys Club em 2003 e desempenhando um papel importante na ascensão do streetwear, misturando música com moda.

Na primeira fila, o presidente-executivo da LVMH, Bernard Arnault, que participou da posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na segunda-feira, sentou-se entre sua esposa, Helene Mercier, e o jogador de basquete da NBA, Victor Wembanyama, batendo o pé ao ritmo da música.

A Semana de Moda Masculina de Paris vai até 26 de janeiro e é seguida pelos desfiles de Alta Costura.

Globalmente, as marcas de luxo estão enfrentando uma rara desaceleração no apetite por moda e acessórios, com o importante mercado chinês sendo uma fonte especial de preocupação, com as esperanças de crescimento este ano voltadas para o mercado dos Estados Unidos.