BBB 25 acorda com abertura do Fantástico e Diego Hypolito expõe habilidades

Diego Hypolito e Aline mostraram suas habilidades na dança na manhã desta terça-feira (21) no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Os participantes do BBB acordam nesta terça-feira com a música de abertura do Fantástico como despertador.

Ainda no quarto, Aline e Vinícius deram "bom dia" para Diego Hypolito e iniciaram uma dança.

Na sala, a caminho do Raio-X, Aline e Diego aproveitaram para fazer poses. "Imagina se tivesse música no solo [da ginástica olímpica], esse homem ia estar perdido", brincou Vinícius.

Daniele Hypolito, a irmã do ginasta, também entra na brincadeira, imitando uma apresentação.