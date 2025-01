Após Sincerão, Giovanna dá emoji inesperado para sister no BBB 25

Mesmo após uma dinâmica repleta de atritos, o queridômetro desta terça-feira (21) teve uma chuva de corações e um emoji inesperado de Giovanna para Daniele Hypolito.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

No dia após o Sincerão, o emoji mais distribuído na casa foi o "coração". Desta vez, ninguém recebeu símbolos negativos como "vômito", "alvo" e "cobra".

Mesmo após discutir com Diogo Almeida, as irmãs Camilla e Thamiris deram "coração" para o ator e Vilma. Por sua vez, o ator e sua mãe deram "biscoito" para a dupla.

Giovanna foi quem distribuiu os "piores" emojis. Além de dar "mentiroso" para Diogo Almeida, a sister ainda apontou que Daniele Hypolito é "mala".

Após as discussões da noite anterior, Edilberto e Raissa deram "mala" para Vinícius. Enquanto o palhaço deu "biscoito" para Aline, sua filha também deu "mala". Por outro lado, Edilberto recebeu "corações" de todos os moradores da casa.

Como forma de brincadeira, Gabriel deu um emoji de planta para Joselma. Ao descobrir, a dona de casa se revoltou e divertiu os confinados.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas