'Filho de uma gata', Pedro Novaes lembra o que ouvia sobre Letícia Spiller

Pedro Novaes, 28, abriu o jogo sobre os comentários que ouvia sobre a mãe, Letícia Spiller, 51, na época da escola.

O ator afirmou que nunca teve ciúmes da atriz. "Nunca tive ciúmes. Mas nunca gostei que a xingassem perto de mim. Minha mãe sempre foi uma pessoa pública, então sempre lidei com comentários e fui ensinado a não levar em consideração tudo que falam dela. Se eu fosse me importar, ficaria maluco. Na época da escola, me zoavam falando que eu era filho de uma gata, mas ela é gatona mesmo. É uma mulher bem informada, digna e muito forte", afirmou ao Extra.

Pedro ainda contou qual dica recebeu do pai, Marcello Novaes, 62. "Após saber que tinha passado no teste para fazer 'Malhação' e que eu estrearia na mesma profissão que meus pais, perguntei se teria uma dica. Ele disse: 'Decora o texto e chega na hora. Respeito e humildade. O resto você vai aprender'. Meus pais nunca foram superprotetores. Me deram toques, mas eu só ia aprender, de fato, na rua".

Ao entrar para o elenco de "Malhação: toda forma de amor" (2019), Pedro Novaes foi comparado com o pai por conta da semelhança física. "Me acho parecido com ele, sim. Atualmente, mais ainda. Para mim, não é nenhum problema. Continuo sendo eu e sou diferente dele em várias questões. Sou de outra geração, né? Meu pai tem mais o pé no chão e é metódico. Sou mais livre e deixo a vida me levar. Mas aprendemos um com o outro. Ele me passou muita coisa sobre caráter, humildade, respeito e firmeza mental. E me deixou muito livre para escolher que profissão seguir, só queria que eu me dedicasse ao que fosse fazer".