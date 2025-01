Carminha é a desmascarada da vez no The Masked Singer Brasil

O The Masked Singer Brasil deste domingo, 19, desmascarou Carminha: a personagem da novela Avenida Brasil foi interpretada no programa pela jornalista Sandra Annenberg.

Sobre a experiência, ela disse que se dedicou e que levou a sério, embora tivesse se divertido: "Me perguntava: 'o que estou fazendo aqui?' E aí me lembrava por que tinha aceitado o convite. Porque queria me divertir e ter uma experiência única".

"Isso nunca mais vai acontecer na minha vida, aproveitei a oportunidade como nunca", completou.

Ela também falou da escolha da personagem: "A Carminha foi a vilã mais adorada da história! Quando soube que eu faria essa personagem fiquei felicíssima! Adriana Esteves dava um banho de interpretação, uma diva!"

A quinta temporada do The Masked Singer Brasil, apresentada por Eliana, homenageia os 60 anos da TV Globo com personagens icônicos de novelas.