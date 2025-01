BBB 25: Giovanna sobre Diogo: 'Não sou obrigada a acreditar na sua verdade'

Durante a madrugada deste domingo (19), Giovanna e Diogo Almeida debateram a relação na casa do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

O artista explica que estava com vontade de compartilhar com a sister o que ele estava sentindo, mas vai respeitar o que a irmã de Gracyanne Barbosa decidir. "Só que dependendo de como você me trate, ou qualquer outra pessoa me trate, isso determina como essa relação vai seguir", completou ele.

Diogo também recordou que, no início, torcia e se identificava com Giovanna e, por isso, procurou a veterinária para conversar. "Conversando porque eu te chamei para conversar, certo?", retrucou a sister.

Giovanna... Você me chamou para conversar? Não, agora foi que te chamei para conversar , respondeu Diogo.

Após alguns atritos na conversa, Diogo reclama do comportamento da colega de confinamento. "Para mim, era uma coisa simples. Mas eu estou vendo você um pouco ríspida e irônica comigo, e ainda me colocando em uma posição como se eu estivesse mentindo", disparou.

A sister, então, responde que acha que Diogo está tentando fazer com que ela "acredite 100% na sua verdade absoluta". O ator rebate, falando que não precisa acreditar 100%.

O que você está falando é como se quisesse que absorvesse isso como verdade absoluta, não tem porque você falar que eu estou sendo irônica , Giovanna

Almeida enfatiza que Giovanna não precisa ser irônica ou falar de forma ríspida. "Eu não sou obrigada a acreditar na sua verdade porque eu estou te conhecendo", pontuando acreditar que isso seja normal, já que ainda estão conhecendo as pessoas e pelo fato do BBB ser um jogo.