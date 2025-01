BBB 25: Giovanna critica Diego e o chama de burro: 'Cutucando formigueiro'

Giovanna Barbosa, 26, criticou Diego Hypólito, 38, por 'cutucar' Maike, 30, e William, 30 - que deram ao ginasta e à irmã dele, Daniele Hypólito, 40, o primeiro Castigo do Monstro do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Diego combinou nomes de novelas aos dos brothers no painel táctico e relacionou os Anjos da semana ao folhetim "A Próxima Vítima" (1995).

Gracyanne Barbosa, 41, observou esse detalhe e afirmou não ter entendido o gracejo. "Eles [Maike e Gabriel] são 'próxima vítima' de quem? Todo mundo na casa ama os garotos! Quem votaria neles?", indagou a musa fitness à Vitória Strada, Camilla e Giovanna, que a acompanhavam no momento.

Giovanna considerou burrice a atitude do ginasta de alfinetar a dupla. "Quem fez [a brincadeira no painel táctico] foi o Diego?", questionou Camilla. Gracyanne confirmou. "Então o Diego é um pouco burro!", disparou a ex-cunhada de Belo. "Os meninos têm o grupo e aí ele se expõe assim? Ele está cutucando ali o formigueiro e ninguém vai proteger ele."

Diego tem se mostrado abalado desde que recebeu, como monstro, a incumbência de permanecer fantasiado de Quarto Branco. "Vou chorar porque tenho coração, mas não sou fraco. Choro porque tenho sentimento. Não desisto jamais. Se for para desistir, vou desistir de ser fraco", desabafou ele, quando estava a sós na academia.