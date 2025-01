'Dramática demais', diz Eva sobre sister do BBB 25

Em conversa com os VIPs da semana no Apê do Líder, Eva disse considerar Daniele Hypolito dramática na casa do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Durante o papo, Camilla lembrou de uma conversa que teve com Daniele: "Ela virou e falou: 'Para mim é muito difícil saber que as pessoas me consideram uma pessoa horrível."

Eva opinou: "Eu acho ela um pouquinho dramática demais. Ela não é 'uma pessoa horrível'. A gente está jogando, tudo mundo está."

Camilla afirmou que se considera uma pessoa espalhafatosa e brincalhona, mas não vê Daniele assim. Por sua vez, Eva complementou: "Ninguém está taxando ninguém de pessoas horríveis. Mas ela [Daniele] se coloca nesse lugar. Eu não vejo ninguém fazendo isso."

