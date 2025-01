Polêmico, Bambam dispara: 'Boneca Maria Eugenia é mais famosa que ex-BBBs'

Kleber Bambam, o eterno campeão da primeira edição do BBB, não tem dúvidas: ele é o maior fenômeno da história do reality show da Globo. Vencedor com 68% de aprovação do público, o influenciador de 46 anos se considera imbatível, e afirma que até sua famosa boneca Maria Eugênia tem mais reconhecimento que os ex-participantes.

Sou o maior de todos os tempos, não tem como negar. [...] Se dói para esse pessoal, não posso fazer nada. Estou falando a realidade. Maria Eugênia é mais conhecida que 99% da galera do Big Brother. Eu te garanto. Se eu passar pelo porteiro ou em uma banca de jornal, as pessoas sabem que ela é a boneca do Bambam. Kleber Bambam, em entrevista para Splash

Com 23 anos de carreira, Bambam não tem medo de gerar polêmicas e alfineta a ex-BBB Juliette Freire. "Ela é cantora, mas você sabe dizer uma música dela? Ela é nova. Precisa de um dez anos aí para sabermos se vai se manter na mídia."

Virginia Fonseca, apresentador do Sabadou do SBT, também está na mira do ex-BBB. Para ele, Virginia não tem potencial para apresentar um programa. "Ela não tem experiência, não fez laboratório e não testou antes. É influenciadora que colocaram na televisão por ter 50 milhões de seguidores e por trazer patrocínio. Será que se ela perder o Instagram dela, a televisão vai continuar com ela?"

Kleber Bambam em 'BBB: O documentário - Mais que uma espiada' Imagem: Divulgação/Globo

Kleber Bambam já é conhecido do público por não medir palavras, mas o que ele próprio chama de "falar a verdade". "Gosto de polêmica, porque falo a realidade. Hoje, às vezes, falar a realidade, parece que você está errado, está sendo meio mala. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É pura realidade."

'Como chocar o mundo em 36 segundos'

Em 2024, Kleber Bambam lançou o livrou "Como Chocar o Mundo em 36 segundos", publicado pela editora Buzz. Ao longo de 144 páginas, o ex-BBB conta sua trajetória na mídia e ensina às novas gerações como manter "um legado". "São 23 anos nesse meio artístico, e poucas pessoas se mantêm. E eu estou sempre aí."

O título do livro faz referência aos 36 segundos da luta entre Bambam e o boxeador Acelino "Popó" Freitas, o Popó, realizada na quarta edição do Fight Music Show, em fevereiro de 2024. O embate no ringue foi precedido por diversas provocações de ambos nas redes sociais.

Para Splash, Bambam explica que o confronto foi uma estratégia de marketing. Apesar da derrota no ringue, ele se vê como vitorioso ao lucrar milhões de reais com patrocínios e presenças VIP. "Popó deve ter feito uns R$ 3,5 milhões na luta. Fiz mais de R$ 10 milhões e continuo a ganhar mais dinheiro."

Mesmo em versão gravada, a luta trouxe um aumento significativo de audiência para Globo. Na madrugada em que foi exibida, o confronto elevou em 40% a média da emissora, alcançando 7 pontos na região metropolitana de São Paulo —dois a mais que a média da faixa horária nas quatro semanas anteriores.

Bambam considera o resultado financeiro mais importante que o desfecho no ringue. O tetracampeão mundial de boxe aplicou knockdowns no campeão do BBB 1 com apenas 36 segundos de luta, ainda no primeiro round, de um total de seis. "Eu venci Popó. Ele venceu na luta, porque ele tinha uma obrigação. Mas venci ele financeiramente, porque o meu objetivo era o financeiro."

Tenho 46 anos, eu não tenho mais tempo para perder. Quanto mais patrimônio fizer para me aposentar, é melhor. Então, para mim foi o inútil e o agradável. [...] Fiz a mídia, ele fez a mídia. Ele não me nocauteou, não me venceu porque eu desisti no meio da luta.

O próximo alvo de Bambam é Naldo Benny, com quem promete lutar ainda neste ano. "Vai apanhar muito, Naldo. Balão de oxigênio para você. Vai sair de balão de oxigênio, está avisado. Eu e a Maria Eugênia vamos te arrebentar!", disse no Instagram, em provocação ao adversário.