Ludmilla e Brunna anunciam nome de filha no BBB 25; confira

Ludmilla e Brunna Gonçalves anunciaram, durante o show da cantora no BBB 25 (Globo), o nome da filha que esperam: Zuri.

O que aconteceu

Ludmilla convidou a esposa para o palco e elas falaram sobre a gravidez, anunciada em novembro. "Estava todo mundo curioso pra saber o nome. A gente estava muito indecisa, mas finalmente escolhemos."

"Apresento a vocês a nossa querida Zuri, princesa da mamãe". Ludmilla

Antes do anúncio, Brunna entrou no palco e dançou Maldivas com Ludmila. A música foi feita por Lud especialmente para a esposa.

Ludmilla foi a atração da primeira grande festa do programa, nesta sexta-feira (17). A gravidez do casal foi anunciada em novembro.