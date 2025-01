BBB 25: Vinícius garante que gêmeos estão fora do primeiro Paredão

Aline e Vinícius, líderes da semana, colocaram João Gabriel e João Pedro como opção de indicação para o primeiro Paredão do BBB 25 (Globo) na dinâmica de alvo.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

João Gabriel e Vinícius sentaram para conversar sobre o jogo.

O cowboy disse ao promotor de eventos, que caso fosse o líder, indicaria Mateus e Vitória.

Vinícius então afirmou ao rapaz que ele e seu irmão não vão ser a dupla escolhida. "A gente não vai em vocês, isso é fato. A gente precisou escolher nomes com quem não tínhamos tanta afinidade e a Aline não tem com vocês. Mas eu me dou muito bem com vocês."

João Gabriel respondeu. "Quando você sair, se quiser assistir como foram os primeiros dias, vai ver que disse que eu, meu irmão e você dá certo demais. Mas a gente não fala muito com ela mesmo."

Vinícius falou. "Como é em dupla a indicação, preciso proteger a mim e a ela. Ainda estamos decidindo quem vamos mandar."

Diogo e Vilma e Arleane e Marcelo foram as outras duplas escolhidas pelos líderes.

BBB 25 - enquete UOL: quem a dupla Aline e Vinícius deve indicar ao Paredão? Resultado parcial Total de 874 votos 62,47% Arleane e Marcelo 31,35% Diogo e Vilma 6,18% João Pedro e João Gabriel Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 874 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas