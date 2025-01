BBB 25: Gracyanne revela plano para 'driblar' limite de ovos na Xepa

Gracyanne Barbosa, 42, contou o que pretende fazer para manter a rotina alimentar em dia com a quantidade limitada de ovos na Xepa do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Renata, 32, trouxe o assunto à tona, perguntando como ficou a divisão dos ovos na Xepa. A bailarina faz parte do grupo VIP nesta semana e tocou no tema no Quarto Anos 50, enquanto os brothers aguardavam para fazer a Prova do Anjo.

Gracyanne, então, contou ter decidido fazer jejum intermitente para driblar a escassez de seu alimento favorito. "Total de três por dia e num dia você tem direito a dois. Eu decidi fazer jejum intermitente, comer só no final da tarde", contou ela, que, antes de entrar no reality, revelou ter o hábito de comer cerca de 1200 ovos por mês.

Mais cedo, Vitória Strada, 28, se surpreendeu ao ver que havia apenas 320 para os 16 membros da Xepa. "Tem certeza que são 320 ovos que compraram ontem?", questionou a atriz. "A gente comprou o máximo que dava para comprar", justificou Daniele Hypólito, 40.