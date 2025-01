Ônibus com equipe de Thiago Aquino é alvo de tiros em tentativa de assalto

O ônibus que transportava músicos e produtores do cantor Thiago Aquino foi alvo de uma tentativa de assalto a tiros na Bahia.

O que aconteceu

Incidente ocorreu na madrugada desta sexta-feira (17), próximo à cidade de Entre Rios, a cerca de 150 km de Salvador. A informação foi confirmada a Splash pela Polícia Militar do estado.

Foram realizadas rondas, abordagens e o reforço de policiamento a fim de encontrar os envolvidos e evitar novas ocorrências, mas até o momento os suspeitos não foram encontrados. PM

Ao perceber a ação criminosa, o motorista acelerou o veículo, conseguindo escapar do assalto. Imagens feitas pelos músicos revelaram que o para-brisas do ônibus foi atingido por pelo menos oito tiros.

Thiago Aquino não estava no ônibus no momento do ataque. Apesar do susto e dos disparos, ninguém ficou ferido.