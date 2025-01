Morre a atriz britânica Joan Plowright aos 95 anos

A atriz britânica Joan Plowright, ganhadora de dois Globos de Ouro, morreu na quinta-feira aos 95 anos de idade, anunciou a família em um comunicado nesta sexta-feira (17). A causa da morte não foi divulgada.

Ela faleceu pacificamente em 16 de janeiro de 2025, cercada por seus entes queridos. Sua carreira brilhante será lembrada por muitos, sua pessoa maravilhosa sempre estimada por seus filhos Richard, Tamsin e Julie-Kate, sua família e seus muitos amigos. Nota divulgada pela família

Nascida em Brigg, no norte da Inglaterra, ela foi casada por 28 anos com o ator britânico Laurence Olivier (1907-1989).

Atriz veterana atuou em '101 Dálmatas' Imagem: Divulgação

Suas atuações no filme "Stalin", como a esposa do estadista russo, e em "Um Sonho de Primavera", lhe renderam o Globo de Ouro em 1992. Plowright também foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por seu papel no último filme.

Ela começou a carreira como atriz de teatro no final da década de 1940. A artista parou de atuar nos palcos em 2003.

No cinema, atuou em cerca de trinta filmes, desde a década de 1960 até seu último papel em "As Crônicas de Spiderwick", em 2008.

No Brasil, Joan Plowright é lembrada pelos fãs por atuações em longas como "O último grande herói" (1993), "Dennis - O Pimentinha" (1993) e "101 Dálmatas" (1996).