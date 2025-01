BBB 25: Diego desabafa com Aline: 'Não vou mudar minha personalidade'

Aline e Vinícius ganharam a primeira Prova do Líder do BBB 25 (Globo), mas não escolheram Diego e Daniele Hypolito para o Vip.

O que aconteceu

No jardim, os baianos se desculpam por não terem escolhidos os irmãos.

Após ouvir o pedido de desculpas da dupla, o atleta olímpico disse. "Na maior sinceridade, fiquem bem tranquilos comigo."

Diego também aproveitou o momento para desabafar e diz que tem notado um comportamento diferente dos outros confinados em relação a ele. "Já reparei que as pessoas estão com alguma coisa relacionada a mim, e eu não vou mudar minha personalidade."

Várias coisas que escutei de muitas pessoas, no início, levei muito para o lado pessoal. Só que eu sou uma pessoa dispersa. Comecei a reparar que, às vezes, eu estou num mundo paralelo.

Diego comentou que estava um pouco mais quieto porque estava sem voz, mas que não agirá mais assim. Em outro momento, na cozinha, conversando com outras pessoas, ele disse. "O meu queridômetro amanhã vai tá melhor que o de hoje. E sabe porque vai tá melhor? Porque fiquei quieto. Só que eu não sou quieto e não vou ser quieto."

