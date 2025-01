Verdadeiro Brad Pitt se manifesta após mulher perder R$ 5 mi por achar que vivia caso com ator

O ator Brad Pitt criticou publicamente um golpe realizado por um impostor que usou inteligência artificial para se passar por ele e enganar uma mulher na França. A vítima, de 53 anos, perdeu cerca de R$ 5 milhões (830 mil euros) ao acreditar que mantinha um relacionamento amoroso com a estrela de Hollywood.

A mulher revelou, em entrevista à televisão francesa TF1, que o golpista a conquistou com declarações de amor e até um pedido de casamento. Durante cerca de um ano e meio, ela acreditou estar envolvida com Pitt, que teria pedido dinheiro para custear um suposto tratamento contra câncer nos rins.

Após a repercussão do caso, um porta-voz do ator declarou: "É terrível que golpistas se aproveitem do vínculo forte entre fãs e celebridades. Isso serve como um importante lembrete para que as pessoas não respondam a mensagens não solicitadas, especialmente de atores que não estão presentes nas redes sociais".

Impostor usou tecnologia para se passar por Brad Pitt

De acordo com as investigações, os criminosos inicialmente pediram dinheiro para cobrir taxas alfandegárias de bolsas de luxo que o falso Pitt prometera enviar. Em seguida, usaram imagens manipuladas para convencer a vítima de que o ator estava hospitalizado. Mesmo com alertas da filha de que se tratava de um golpe, a mulher insistiu na veracidade da relação.

"São poucos os homens que sabem escrever dessa forma. Eu amava o homem com quem conversava. Era tudo muito bem planejado", disse ela. A desconfiança começou no verão de 2024, quando imagens do verdadeiro Brad Pitt ao lado de sua parceira, Inès de Ramon, vieram à tona.