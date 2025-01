Pato mostra o filho de 1 ano assistindo seu jogo: 'Como sonhei com isso'

Alexandre Pato, 35, se encantou ao ver o filho, Benjamin, 1, assistindo a um jogo seu.

O que aconteceu

O jogador de futebol brasileiro, que é casado com Rebeca Abravanel, 44, compartilhou o momento no feed de seu perfil do Instagram. "Como eu sonhei com isso, meu filho. Te amo, Ben!", escreveu o atleta.

Rebeca e Pato são casados desde 2019. O neto de Silvio Santos (1930-2024), nasceu em 12 de janeiro do ano passado, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

A apresentadora e o jogador mostram, raramente, o rostinho do herdeiro. O casal é bem discreto em relação à vida pessoal.