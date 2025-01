'Menina veneno voltou', diz Renata Fan; fãs apontam indireta para Pabllo

Durante o "Jogo Aberto" desta quarta-feira (15) na Band, Renata Fan fez referência a sua polêmica publicação — em que foi acusada de homofobia contra Pabllo Vittar. No entanto, a apresentadora não cita a drag queen e cantora brasileira.

O que aconteceu

Renata Fan havia respondido comentário do apresentador Heverton Guimarães em publicação de um meme de teor homofóbico compartilhado no Instagram.

"Menina veneno", comentou Heverton Guimarães com emojis de notas musicais no post de Fan. Na manhã de hoje, Renata respondeu completando a música: "O mundo é pequeno demais para nós dois", seguido de diversos emojis de riso.

Em um bloco do Jogo Aberto, Renata Fan interage com outros apresentadores e comentaristas, incluindo Heverton Guimarães. A música "Menina Veneno" é usada como trilha para o momento.

"Ai, ai, ai. A menina veneno voltou para 2025", falou Renata Fan após cantar trecho da música ao vivo. Ela não fez nenhuma referência ou citação à polêmica envolvendo Pabllo Vittar no programa.

No Instagram, fãs apontaram que a música seria uma indireta para a drag queen. "Renata Fan, você é demais, obrigado por postar isso", agradeceu um fã aos risos. "Ganhou mais um fã", comentou outro.

Renata Fan respondeu comentário de Heverton Guimarães em post polêmico com Pabllo Vittar Imagem: Reprodução/Instagram

Splash entrou em contato com a assessoria de Renata Fan. A apresentadora não vai se manifestar sobre a publicação.

A Band informou que as publicações feitas pela jornalista e apresentadora em seu perfil pessoal no Instagram "não refletem a opinião" da emissora.

Mais cedo, Pabllo Vittar chegou a comentar na postagem de Fan — não é mais possível localizar o comentário, que pode ter sido apagado pela artista ou apresentadora. A drag queen destacou que a publicação de Renata é homofóbica e, aquilo que para ela é uma "brincadeira", significa o assassinato de muitos LGBTs.

Homofobia não é brincadeira! Muita gente morre por conta dessa 'zoeira' . Pabllo Vittar

A Renata Fan não quer que ninguém veja o comentário da Pabllo Vittar e excluiu NÃO COMPARTILHEM PQ A RENATA NÃO QUER pic.twitter.com/lQbB8zetTz -- PEDRAO (@Itspedrito) January 15, 2025

Pabllo ganhou o apoio dos fãs, que a incitaram a processar Renata. "Processa ela", escreveu um fã. "Falou tudo, estamos com você", afirmou outro. "Sou transexual e sofro todo dia com piadinhas e deboches. Hoje é uma zoeira, amanhã é uma agressão", disse uma terceira. "Mete um processinho, Pabllo. Infelizmente a ignorância só entende dessa forma", falou outro.

Homofobia é crime no Brasil. Em 2019, o Supremo Tribunal Federal equiparou o crime de transfobia e homofobia ao crime de racismo. Desde 2023, os crimes contra LGBTs passaram a ser punidos como injúria racial, o que, na prática, significa que esses crimes se tornaram inafiançáveis e sem limite de tempo para que a pessoa que incorre na atitude criminosa possa responder judicialmente.

Pabllo Vittar não disse se pretende tomar alguma ação judicial contra Renata Fan. Splash tenta contato com a assessoria da artista. Em caso de resposta, esta matéria será atualizada.

Entenda

Fan compartilhou em seu perfil no Instagram meme que mostra Denilson ao seu lado na Band, e em outro momento o comentarista com Vittar na Globo. "Internet sua danada! Recebi umas dez vezes esta publicação hoje. E, na real, chorei de rir. Sempre serei do time da zoeira", legendou a apresentadora do Jogo Aberto. A publicação ainda segue no perfil de Renata.

Denilson formava dupla com Renata no Jogo Aberto. O comentarista deixou a Band após 15 anos no final de 2024, e em seguida assinou contrato com a Globo.

Nos comentários, os seguidores de Renata Fan fizeram pontuações de caráter homofóbico e em tom de deboche. "Um ano com filé e outro com ovo", disse um seguidor. "E o cara falou mal do Ronaldo Fenômeno. E agora Diadema", escreveu outro. "Não tem nem como defender o Denílson", apontou outro.

Até o momento, Renata Fan não se manifestou sobre as acusações de homofobia. Denilson também não comentou a "brincadeira" de sua ex-colega de trabalho.