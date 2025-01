Brincadeira de Renata Fan com Pabllo Vittar é inafiançável, diz Leão Lobo

A brincadeira homofóbica da apresentadora Renata Fan com a cantora Pabllo Vittar é inafiançável, declarou o colunista Leão Lobo no Splash Show desta quarta-feira (15).

Gosto muito da Renata Fan, trabalhei com ela muito tempo e é uma pessoa muito educada, mas realmente não dá pra brincar com isso, né? É um tipo da brincadeira inafiançável. Não tem como, né? É uma coisa absurda, porque são vidas, a gente sabe disso.

Tem o exemplo aqui da Avenida Paulista, o rapaz que foi espancado com lâmpadas florescentes, e ficou todo cortado, ficou todo machucado. E tantos exemplos, na Bahia a gente fica sabendo toda hora de um crime por homofobia.

Leão Lobo

Renata Fan compartilhou em seu perfil no Instagram um meme que mostra Denilson ao seu lado na Band, e em outro momento o comentarista com Vittar na Globo.

Pabllo Vittar comentou na postagem de Fan, destacando que a publicação é homofóbica e, aquilo que para ela é uma "brincadeira", significa o assassinato de muitos LGBTs.

Então, Renata, você é uma mulher inteligente, uma mulher advogada, formada. Não pode brincar, sabe? Se for uma pessoa ainda que não tenha nenhum tipo de informação, você até... Mas você não pode, você não pode. Você é uma mulher inteligente, uma mulher culta, uma mulher vivida, convive, certamente, com muitos homossexuais o tempo todo.

Então, não poderia fazer esse tipo de piada. Muito triste, muito triste. Eu fico muito triste porque eu gosto de você. Eu fico mais triste ainda e adoro, amo a Pabllo, uma pessoa encantadora. Então, muito ruim isso.

Leão Lobo

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas

Assista ao Splash Show na íntegra: