Ilhados: Jessica coloca boca no trombone após Larissa expor traição

Larissa Pereira decidiu expor, no 'Ilhados com a Sogra 2 (Netflix), que foi traída por André Queiroz, e teve a inesperada reação de Jessica Damasceno.

O que aconteceu

Jessica usou suas redes sociais para soltar o verbo. De acordo com ela, a atitude de André "já estava errada" desde o confinamento.

Ela citou algumas situações envolvendo Camila Kashiura. "Não sei quem é o André antes, não conheci o André antes. Eu sei que a Larissa sentiu muito essa separação. Tenho certeza disso né, gente? Quatro filhos. Assim, pra mim a postura do André já estava errada no bunker", disse ela no Instagram.

Jessica ainda contou que soube pelo marido, Mateus Damasceno, das supostas investidas de André em Camila. "Já comecei a falar, eu já falei isso com ela. Quando nós saímos do programa a gente conversou sobre muita coisa e uma das primeiras coisas que o Mateus me contou foi que ele ficou muito próximo da Camila lá no bunker".

Jessica continuou dando detalhes do que soube. "Ele me contou vários episódios, várias coisas. Falei que pra mim não era normal, que não era o comportamento normal de uma pessoa que é casada, que respeita o cônjuge, que respeita a família. Pra mim, isso não seria visto com bons olhos, sabe?".

Ela ainda opinou sobre os comportamentos de André. "Por exemplo: de ficarem juntos às vezes na mesma cama, deitados na mesma cama. Um dia, a Camila colocou determinada roupa e ele falou que aquela roupa não valorizou o corpo dela. 'Ah! Essa roupa não valorizou seu corpo'. A mulher ficar aceitando isso pra mim também não é normal. Dar liberdade pra ele fazer isso, né? Pra mim não é normal".

A ex-participante também explicou motivo de fazer o exposed. "Vendo alguns comentários aí na internet, alguns pronunciamentos, usei esse espaço, não para querer apontar o dedo, mas falar que existe o outro lado da moeda. Mas assim, pelo pouco que a gente sabe, do outro lado da moeda, a gente também precisa falar um pouquinho sobre ele".

Por fim, Jessica Damasceno esclareceu que agiu por impulso, mas que estava em paz. "Então, eu como mulher, senti que eu precisava falar isso aqui pra vocês. É muito triste, às vezes, a gente sentir algumas coisas assim, também, e não poder falar o que acho. Era isso que eu queria contar aqui pra vocês. Acho que agora, pelo menos, eu fico mais leve e com a consciência mais tranquila".

Após repercussão, ela apagou o vídeo. Jessica disse que não queria envolver terceiros, mas, sim, explicar os pontos em que André errou.