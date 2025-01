Ex-RBD Anahí é investigada por fraude no 'Masked Singer' e rebate acusações

A cantora Anahí se posicionou nesta semana diante de novas acusações envolvendo sua participação no programa ¿Quién es la máscara?, a versão mexicana do The Masked Singer. De acordo com uma reportagem da revista TVyNovelas, a emissora Televisa teria iniciado uma ação legal contra a ex-integrante do RBD, acusando-a de ter tido acesso à lista de participantes do programa, o que configuraria uma suposta fraude.

Diante da repercussão, Anahí utilizou sua conta no Instagram para publicar um comunicado oficial, negando veementemente as acusações e convidando as partes interessadas a realizar as investigações necessárias para comprovar sua inocência.

"Aceitei as regras do programa e sempre agi com a melhor intenção e em plena coordenação com a equipe de produção. Por isso, as acusações que estão sendo feitas são absolutamente falsas", escreveu a artista.

Anahí também destacou a tristeza causada pela situação afirmando que é doloroso enfrentar acusações que considera infundadas, especialmente após uma carreira de 40 anos construída com esforço e sacrifício desde a infância.

A cantora disse ainda que sempre agiu de boa fé e que sua trajetória foi marcada pelo apoio e carinho de seus fãs, que são sua maior motivação como artista.

Ainda no texto, Anahí informou que jamais se envolveria em algo que comprometesse sua integridade e está disposta a colaborar com as investigações necessárias.

A artista também afirmou que, se necessário, tomará medidas legais para proteger sua reputação e fez um apelo para que o caso seja totalmente esclarecido.