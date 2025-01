Após término com cozinheiro, Alice Wegmann tem jantar romântico

Alice Wegmann, 29, foi vista em um jantar a dois no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

A atriz, que se prepara para interpretar Solange Duprat, a mocinha de "Vale tudo" (Globo), a atriz foi flagrada em um jantar romântico no último sábado (11). Já com o visual da próxima personagem, foi flagrada com seu suposto novo affair no restaurante Katz-Su, no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio.

De acordo com o jornal Extra, os dois deixaram o local abraçados, por volta das 22h. Eles ainda trocaram beijos na calçada.

No fim de dezembro, Wegmann confirmou o fim do namoro com o cozinheiro Matheus Seixas, com quem estava desde janeiro. A identidade do rapaz, que parece ser seu novo namorado, ainda não foi revelada.