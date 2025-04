Luciana Gimenez fala de cirurgia na coluna: 'Nunca tive tanto medo na vida'

A apresentadora Luciana Gimenez falou pela primeira vez sobre a cirurgia que fez para aliviar uma hérnia de disco na coluna, em março, ao programa Domingo Espetacular, da Record.

O que aconteceu

Luciana Gimenez aproveitou a folia do carnaval. "Eu tive um carnaval bem agitado, mas nada fora do comum. Saí na Vai-Vai, fui madrinha. Depois, fui para o carnaval do Rio segunda e terça", lembrou. Ela ainda foi a um show de eletrônica e compareceu ao desfile das campeãs no sábado, 8.

Apresentadora passou mal dias depois. Na quarta, dia 12 de março, ela afirma que não conseguia se levantar da cama ou escovar os dentes —chegou a precisar de ajuda para entrar no carro. No pronto socorro, os médicos a internaram. Ela teve uma hérnia de disco na vértebra c6, o que causou perda parcial dos movimentos.

Nunca tive tanto medo na minha vida. Foi uma coisa inexplicável.

Luciana Gimenez

Como Luciana perdeu a força, a única alternativa era cirúrgica. Segundo a apresentadora, os médicos afirmaram que, se ela não tivesse perdido movimentos, teriam alternativas de tratamento. No entanto, o caso dela precisava ir para a mesa de cirurgia.

Ela foi submetida a uma discectomia infusão cervical. Os médicos fizeram uma pequena incisão na parte da frente do pescoço e removeram o disco que estava danificado, aliviando a pressão sobre a medula ou nervo. Depois, colocaram um implante no espaço. Foram três horas de cirurgia.

Luciana está se recuperando. Quase um mês depois do procedimento, ela está sendo submetida a rotina pesada de fisioterapia e fonoaudiologia. Na operação, uma das cordas vocais dela ficou paralisada. Ela está ansiosa para retomar as atividades do dia a dia.