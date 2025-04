BBB 25: Maike recorda shipp entre Renata e Vinícius

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Ciúmes? Maike recorda shipp envolvendo Renata e Vinícius no BBB 25.

O que aconteceu,

Em um momento de romance, o representante comercial recorda uma das informações reveladas na Vitrine do Seu Fifi. Na ocasião, um fã apontou a torcida para que a bailarina e o produtor de eventos formassem um casal. "Você falou assim para o Vini: 'A gente tinha até uma tag'. E ele ficou olhando assim, tipo...", pontuou o paulista.

A sister reafirma o que viu na dinâmica. "Mas eu falei a verdade", declarou.

Mais cedo, Vinícius admitiu interesse amoroso em Renata e recordou a briga da sister com Aline. "É que eu sempre falo, desde o começo: a passionalidade te coloca em lugares que às vezes você não queria ir, não queria agir. Ainda mais aqui dentro do jogo. Faz com que você vá para caminhos que não queria ir", avaliou.

Imagina a situação, se eu tivesse ficando com Renata, e acontece esse negócio? A desgraça que não ia ser aqui dentro, a tragédia anunciada. A treta dela com Aline e eu no meio: 'Calma, gente!' , falou, aos risos.

