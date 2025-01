Renata Lo Prete joga indireta ao vivo para Tadeu em noite de estreia do BBB

Durante a noite de estreia do BBB 25 (Globo), Renata Lo Prete, apresentadora do Jornal da Globo, jogou uma indireta a Tadeu Schmidt.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Durante uma entrada ao vivo do Jornal da Globo, Renata Lo Prete narrou as notícias da noite e finalizou com uma indireta ao apresentador do Big Brother Brasil.

Ao finalizar, Lo Prete brincou: "Vê se não atrasa, Tadeu".

Ele, por sua vez, terminou a estreia no horário previsto e fez questão de sinalizar o feito.

Durante as edições anteriores, os apresentadores já brincaram sobre os atrasos no término do reality show, o que acarretou atrasos no início do jornal.