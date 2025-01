Pep Guardiola e Cristina Serra se separaram após 30 anos, diz jornal

Pep Guardiola, 53, e Cristina Serra, 61, se separaram após 30 anos juntos.

O que aconteceu

As informações são do jornal espanhol El Periódico. O técnico do Manchester City e a jornalista se casaram em uma cerimônia intimista nos arredores de Barcelona em 2014.

O agora ex-casal, que se conheceu em 1994, estaria vivendo separado há mais de cinco anos depois que Serra voltou para Barcelona com uma de suas três filhas. Guardiola permaneceu em Manchester.

Guardiola e Serra seguiram juntos, apesar de não morarem na mesma cidade. De acordo com o veículo, a decisão de terminar o casamento foi tomada em dezembro. Amigos próximos e familiares foram os únicos a terem ciência da separação, e receberam um pedido dos dois para não vazarem a informação.