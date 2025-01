'Pare de cantar': fã faz apelo a Mateus Pires antes de ida ao BBB 25

Muitos fãs compareceram na porta do hotel Hilton, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde estavam confinados os participantes do BBB 25, e o colunista do UOL Lucas Pasin trouxe informações e mostrou o clima do público na edição do Central Splash desta segunda-feira (13).

Pasin entrevistou Kauã, fã do reality que aguardava as saídas dos participantes do hotel, falou sobre sua expectativa e deu até conselhos para Mateus Pires, a dupla da atriz Vitória Strada.

Estou torcendo por Vitória Strada e Mateus. Sejam vocês mesmos, vocês são capazes.

Um recado para o Matheus não cantar. Matheus não canta. Estamos cansados da cantoria do Matheus

Kauã

Aos gritos de 'Uh Uh é BBB!', dezenas de pessoas lotaram a saída do hotel para demonstrarem seu apoio aos novos participantes do reality de 2025.

Os novos integrantes já deixaram o pré-confinamento e rumaram aos Estúdios Globo ainda na manhã desta segunda-feira, sob muitos gritos e palavras de apoio dos fãs presentes no local.

A "Caravana BBB 25" voltou nesta edição para relembrar programas antigos em que o jogo já era transmitido desde a porta do hotel. A Globo fechou com uma grande marca para patrocinar o evento.

Barney: Vitória Strada vive personagem e tem mal começo no BBB 25

O colunista Chico Barney declarou que a atriz e participante do BBB 25 Vitória Strada parece mais viver uma personagem de novela e tem um mal início no reality show que irá estrear, opinou no Central Splash desta segunda.

Eu estou com a sensação que ela foi para o BBB interpretar mais uma personagem. Tá parecendo mais uma protagonista de novela da Vitória Strada. A Vitória Strada está vivendo uma personagem até agora, nem começou o programa, eu já estou reclamando da coitada.

Chico Barney

Confira o comentário:

Assista ao Central Splash na íntegra:

