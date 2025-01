9 ovos em uma refeição: BBB 25 exibe 'contador' de ovos de Gracyanne

Durante a estreia do BBB 25 (Globo), nesta segunda-feira (13), a edição exibiu um contador de quantos ovos Gracyanne Barbosa comeu.

O que aconteceu

Enquanto a edição exibia os primeiros momentos das duplas na casa, um contador mostrou os ovos que Gracyanne comia. Cada vez que a influenciadora comia um, uma imagem de um ovo era adicionada na tela.

No total, Gracyanne comeu nove ovos durante a primeira tarde do programa. As imagens também mostraram a influenciadora preparando uma salada.

Antes de entrar na casa, ela comentou que "trocaria tudo" por ovo. Na tarde desta segunda-feira, antes de seguir com a caravana BBB para o confinamento, a influenciadora respondeu o que fará para Thiago Oliveira. "Tá tudo certo, eu troco pão, chocolate, tudo por ovo", brincou.

Antes do confinamento, Gracyanne confessou comer cerca de 1200 ovos por mês. Ela disse consumir 40 ovos por dia.