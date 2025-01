'Houve um destempero': vezes em que Tadeu Schmidt perdeu a paciência no BBB

Tadeu Schmidt já perdeu a paciência com alguns participantes do BBB (Globo). Relembre os momentos em que o apresentador teve um "destempero".

Chamada de atenção em Beatriz

Beatriz fez um top de laranja no BBB 24 Imagem: Reprodução/Globoplay

Beatriz Reis testou os limites do BBB 24. Tadeu deu várias chamadas de atenção na sister, tanto em provas quanto em interações, especialmente quando ela o elogiava.

O "puxão de orelha" mais marcante foi quando Bia usou uma roupa com cascas de laranja. Ele a advertiu e disse que a atitude poderia causar sérias queimaduras.

Advertência por quase agressão

BBB 24: Tadeu Schmidt fala com a casa sobre treta Imagem: Reprodução/Globoplay

O apresentador interferiu com a discussão de Davi e MC Bin Laden. Ele criticou a incitação à violência da dupla.

Vocês já passaram por tanta coisa. E alguém resolve jogar tudo isso no lixo em 5 minutos de descontrole? BBB é uma arena para embates verbais. Podem discutir, brigar com palavras. Vocês sabem que agressão física é absolutamente inaceitável. Então, por que agir desse modo em que tudo leva a crer que você vai sair no tapa? Que coisa lamentável! A casa inteira desesperada tentando impedir que duas pessoas briguem.

Bronca por treta da piscina

BBB 24: Tadeu dá bronca em brothers após treta da piscina Imagem: Reprodução/Globoplay

O apresentador repreendeu a treta de Davi e Leidy, que culminou em roupas jogadas na piscina. Ele ressaltou que as coisas estavam saindo do controle.

Chegamos no limite. O que a Leidy fez de jogar as roupas não pode se repetir. Esse tipo de exagero não pode se repetir. As vinganças que o Davi ameaçou poderiam passar muito do limite. Chega. Basta. Onde isso vai chegar? Esse não é o BBB que a gente quer. Esse não é o BBB que ninguém quer ver.

Incômodo em prova

BBB 23: Tadeu Schmidt já advertiu brothers Imagem: Reprodução/Globoplay

O famoso também se incomodou no BBB 23. Durante uma prova, Tadeu se irritou e pediu que todos fizessem silêncio.

Puxão de orelha em dinâmica

BBB 22: Tadeu Schmidt repreende brothers em dinâmica Imagem: Reprodução/Globoplay

Natália e outros brothers testaram a paciência de Tadeu Schmidt no BBB 22. Em uma dinâmica, o apresentador a repreendeu.

Nat, desculpa. Nat, não! A regra do jogo é só responder com água, se for o caso. Vocês vão conversar depois, de madrugada.