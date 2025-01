Chapéu vermelho de caubói do Jão vira tendência no festival Universo Spanta

Um dos grandes nomes do pop nacional atual, Jão foi atração da sexta (10), noite dedicada ao gênero no festival Universo Spanta, que acontece na Marina da Glória, no Rio de Janeiro, até 20 de janeiro. Como de costume nas suas apresentações, o público caprichou em roupas com referências à obra do artista. E, é claro, o chapéu vermelho de Jão foi o destaque nos looks.

João Pedro Soares, 17, de branco, e o namorado, Daniel Afonso Silva, 25, usam o chapéu do Jão no Universo Spanta 2025 Imagem: Divulgação

O que aconteceu

O item usado pelo cantor durante a "Superturnê" é hit entre os fãs. Anna Júlia, 15, saiu de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, às 16h30 —o show estava marcado para as 22h10— com um chapéu de cowboy vermelho. No seu primeiro show do ídolo, a fã quis viver a experiência a caráter.

"Eu escolhi usar esse chapéu porque ele usa um parecido quando canta Lábia durante a turnê", explicou, enquanto aguardava o show na grade.

Anna Júlia botou o chapéu vermelho para curtir no Universo Spanta 2025 seu primeiro show do Jão Imagem: Juliana Gonçalves/UOL

Ela estava longe de ser a única a usar o acessório. João Pedro Soares, 17, explica que o chapéu é um dos símbolos da era do cantor —cada álbum representa uma era.

"Na primeira era uma coisa mais terra, depois foi ar, água e, agora, fogo. O chapéu vermelho tem essa representação do fogo", explica. "Eu interpreto que é uma era mais quente em que ele não se esconde mais."

João Pedro Soares, 17, de branco, e o namorado, Daniel Afonso Silva, 25, esperam para ver Jão no Universo Spanta 2025 Imagem: Christian Rodrigues/Divulgação

João sempre monta looks para os shows do cantor. Neste, ele se inspirou na roupa usada por Jão durante a música "Gameboy". Ele ainda arrumou um chapéu vermelho para o namorado que o acompanhava no show.

Fernanda Silva, 22, também apostou no chapéu vermelho, mas o seu também contava com a estrela —outro símbolo usado pelo cantor. "Eu quis fazer parte da estética dessa era fogo do Jão. Quando eu vejo outros fãs usando o chapéu é muito legal, porque me sinto incluída e sei que todos ali compartilham desse mesmo amor pelo Jão", comemora.

A aposta da Fernanda foi no look 100% Jão no show no Universo Spanta 2025; o chapéu foi customizado pela mãe Imagem: Divulgação

O chapéu de Fernanda foi costumizado pela mãe, Lorena Silva, 57, que também gosta do cantor e foi junto com a filha ao Spanta. "A gente fez o chapéu e a calça com as estrelas também. Todo show é um look diferente, mas sempre com os chapéu e as estrelas. Eu me realizo fazendo isso porque o Jão é um querido com os fãs. É uma homenagem a ele", disse.

Isabella de Azevedo, 21, resolveu dar seu próprio toque e usou um chapéu rosa no show do Jão Imagem: Juliana Gonçalves/UOL

Mas nem todo chapéu era vermelho: a fã Isabela de Azevedo escolheu um chapéu rosa para o show. "Eu acho que o vermelho representa muito o Jão nessa era fogo. Mas o rosa me representa. Mas usando o chapéu é como se tivéssemos em sintonia".

