Taís Araújo rebate comentário por aparência 'envelhecida': 'É natural'

Taís Araújo, 46, rebateu os comentários sobre sua aparência e destacou que ela está em seu processo natural de envelhecimento.

O que aconteceu

Araújo se manifestou após o público apontar que ela teria "envelhecido" a imagem para protagonizar "Vale Tudo". Em vídeo publicado nas redes sociais, a atriz disse que riu com os comentários e negou que tenha se proposto a uma caracterização para passar imagem de mulher mais velha. Ela afirmou que, na realidade, o público apenas a está vendo sem maquiagem e com os fios naturalmente brancos.

Famosa ponderou que os fãs estão acostumados a vê-la maquiada, por isso acharam que ela teria "envelhecido" a imagem. "Não tem envelhecimento. O que tem é que não uso maquiagem, apenas um filtro solar sem cor, O meu cabelo é muito branco. Eu pinto ele normalmente, mas deixei de pintar para fazer a novela. Eu fiquei rindo porque vocês não sabem quem eu sou".

Vocês me veem muito maquiada, produzida. Vocês irão se surpreender. Irão me ver com a cara que eu tenho. É o envelhecimento natural da vida. Eu tenho 46 anos.

-- Taís Araújo

Taís Araújo vai dar vida a Raque Accioli no remake de "Vale Tudo". Na trama, ela dará vida à personagem que foi de Regina Duarte na versão original, e contracenará ao lado de Bella Campos. O remake tem estreia prevista para março.