Noivado com atriz e affair com ator: a vida amorosa de Vitória Strada

Vitória Strada é a primeira participante do Camarote a ser confirmada no BBB 25. https://www.uol.com.br/splash/noticias/2025/01/09/vitoria-strada-bbb.htm, tem uma vida amorosa movimentada.

Ela assumiu seu relacionamento com Marcella Rica em 2019. Ela chegou a contar, durante participação no "Que História é Essa, Porchat?" que teve sua primeira relação com uma mulher com a atriz.

Marcella e Vitória chegaram a ficar noivas no fim de 2021. O pedido de casamento partiu de Rica, durante o Réveillon de 2020 para 2021. Dois anos depois, Vitória retribuiu o gesto e pediu a noiva mais uma vez em casamento.

O relacionamento chegou ao fim em junho de 2023. Na ocasião, elas falaram que iriam continuar sendo amigas.

Em outubro de 2024, um novo romance de Vitória veio à tona. O ator Daniel Rocha confirmou que eles estavam namorando. Eles chegaram a passar o Réveillon juntos, com um grupo de amigos.

No entanto, a descrição da Globo sobre a entrada dela para o reality diz outra coisa. "Considera-se muito solar e meio nerd, e atualmente está solteira. Afirma que está sempre estudando por ser muito focada", diz o comunicado.