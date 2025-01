Incêndios se aproximam da Calçada da Fama e outros marcos de Hollywood

Na noite de quarta-feira (8), os incêndios florestais que afetam a Califórnia se alastraram para alguns dos maiores marcos de Hollywood e já têm um impacto na indústria do entretenimento.

O que aconteceu

Fogo se aproxima da Calçada da Fama. O novo foco está no parque Runyon Canyon, a uma quadra do Hollywood Boulevard. É nessa rua que estão a Calçada da Fama, o Museu de Cera Madame Tussauds, e anfiteatros como o Dolby Theatre (onde acontece o Oscar) e o TCL Chinese Theatre, o maior cinema IMAX do mundo.

Incêndio se aproxima do anfiteatro Dolby Theatre, onde acontece o Oscar Imagem: Getty Images

Esse é o quinto foco de incêndio ativo na região. O novo foco começou por volta das 17h30 e ficou conhecido como "sunset fire", ou "fogo do pôr do sol". Segundo os bombeiros da região, o fogo segue fora de controle a manhã de quinta-feira (9).

A emergência já afetou a indústria do entretenimento. O Critics Choice Awards, que estava marcado para o próximo domingo (12), foi adiado para o dia 26 de janeiro. O anúncio dos indicados ao Oscar, que seria divulgado no dia 17 de janeiro, agora acontecerá no dia 19.

Celebridades precisaram evacuar suas casas. O maior foco de incêndio é no bairro Pacific Palisades, e destruiu as casas de celebridades como Paris Hilton, Adam Brody e Leighton Meester, Ben Affleck, Tom Hanks e mais. O fogo já consumiu uma área equivalente a 9,7 mil campos de futebol.

O bairro onde eu cresci está pegando fogo nesse momento. Rezem por Palisades. Chet Hanks, filho de Tom Hanks

Produções precisaram ser pausadas. Segundo o site The Hollywood Reporter, as gravações de séries como "Grey's Anatomy", "NCIS", "NCIS: Origins", "Hacks" e "Suits LA" precisaram ser suspensas.