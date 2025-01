'Grande supervisor': qual foi o papel de Mauricio de Sousa em 'Chico Bento'

O filme "Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa" traz o personagem icônico dos quadrinhos para as telas do cinema. Em entrevista a Splash, o diretor do filme, Fernando Fraiha, detalha parte do processo e a participação do criador do personagem, o cartunista Mauricio de Sousa.

O diretor explica que a primeira etapa da produção, junto com os roteiristas Raul Chequer e Elena Altheman, foi de imersão no universo do personagem. Fraiha também ressalta a importância de entender o que o personagem pedia para a produção do filme, buscando inspiração em outras histórias e filmes.

Foi ler muito quadrinho, foi pesquisar muito história. E foi tudo que chamava atenção, então a gente anotava, deixava guardado em um lugarzinho especial para entender como é que a gente construía, de dentro para fora, um Chico Bento sólido. Fernando Fraiha

Participação de Mauricio de Sousa foi crucial no processo Imagem: Fernando Fraiha

Participação de Mauricio de Sousa foi crucial no processo. "O Maurício participa do processo como um grande supervisor", explica. O criador da Turma da Mônica leu todas as versões do roteiro, e suas sugestões foram determinantes para a versão final do filme.

A versão atual do filme foi uma versão que nasceu depois de uma conversa com ele. A gente apresentou um primeiro caminho que, para ele, não brilhou os olhos do Maurício. E aí ele falou duas ou três coisas. Ele falou: 'ah, eu sinto falta de contar um causo', ou 'é importante nascer na natureza', e 'é legal também ter os encantados'.

Lobianco interpreta Nhô Lau em 'Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa' Imagem: Divulgação/Chico Bento

No filme "Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa", Chico Bento (Isaac Amendoim) enfrenta o desafio de salvar sua amada goiabeira da construção de uma estrada. Junto com os amigos, ele vive uma aventura para impedir que uma rodovia passe pela propriedade de Nhô Lau (Luís Lobianco), onde está a goiabeira.

Foi incrível gravar esse filme. Gostei demais. Uma experiência nova. Quando o Mauricio [de Sousa] me contou que eu iria ser o Chico Bento, eu chorei, mas a minha mãe e o meu pai estavam se esborrachando e chorando. Estavam chorando demais. Isaac Amendoim

Chico Bento: o personagem

'Chico Bento 2' já está confirmado Imagem: Divulgação/Mauricio de Sousa Produções

Chico Bento foi criado em 1961 por Mauricio de Sousa, inspirado em um tio-avô do cartunista. O personagem estreou em 1963 como coadjuvante nas tirinhas de Hiroshi e Zezinho, mas logo se tornou protagonista do próprio universo.

Ele vive em um sítio na fictícia Vila Abobrinha, no interior de São Paulo, com seus pais, Seu Bento e Dona Cotinha. O garoto adora pescar e tem uma avó paterna, Vó Dita, que conta "causos" e histórias folclóricas.

Universo conta com personagens como Rosinha, Zé Lelé, Zé da Roça, Hiro e outros. Em 2013, foi lançada a revista "Chico Bento Moço", onde o personagem sai de casa para estudar Agronomia na cidade grande.