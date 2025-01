Camilla de Lucas diz conhecer dupla do BBB 25: 'Fizeram minhas tranças'

Camilla de Lucas, finalista do BBB 21, revelou que já conhecia a dupla Thamiris e Camilla, confirmadas nesta quinta-feira (9) no grupo Pipoca da nova edição do reality.

O que aconteceu

Camilla de Lucas usou as redes sociais para explicar a relação com as irmãs. Segundo a influenciadora, foram elas que fizeram as tranças no cabelo que ela usava quando foi confinada no reality.

Segundo a influenciadora, ela tomou um susto com a confirmação da dupla. "Gente, elas fizeram a minha trança para entrar na casa. A minha trança durou muito. E elas já fizeram minha trança outras vezes também".

Camila é quem trabalha como trancista. A irmã, Thamiris, apoia ela em seu sonho e atua como nutricionista. A influenciadora fez questão de dizer que a presença delas no BBB não foi por sua indicação, mas por mérito.

Não tem indicação. Provavelmente elas se inscreveram ou alguém da produção convidou para ela entrarem como Pipoca. Não teve indicação. Vários amigos me pedem para indicar, mas não existe isso. O processo é totalmente com a produção. Não me pediram nunca indicação

Camilla de Lucas