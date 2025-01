'Nosferatu' é cópia de 'Drácula'? Entenda a polêmica entre as obras

"Nosferatu" está em exibição nos cinemas em uma nova versão do filme clássico de 1922, imortalizado pelo diretor F.W. Murnau. O que muitas pessoas não sabem é que este vampiro é, na verdade, uma "cópia" do Drácula.

O que aconteceu

"Nosferatu" de 1922, teve o roteiro baseado no livro "Drácula", de Bram Stoker, lançado em 1897. No entanto, a produção não tinha os direitos autorais do livro. F.W. Murnau, então, fez mudanças na história, no nome dos personagens e nos lugares. A mudança mais visível foi feita no próprio vampiro protagonista.

Conde Drácula virou Conde Orlok, e seu visual foi radicalmente transformado. Drácula é descrito com uma aparência mais humana e sedutora, enquanto Nosferatu é um mostro sem vida.

Após o lançamento de "Nosferatu", os herdeiros de Bram Stoker processaram o filme. Uma decisão judicial mandou que todas as cópias da produção fossem destruídas. No entanto, algumas fitas chegaram aos Estados Unidos, onde o filme foi lançado em 1929, e se tornou um clássico do cinema.

"Levamos uma década para desenvolver nosso filme", afirmou o diretor Robert Eggers para Splash. "Mas eu adoro 'Nosferatu' desde os 9 anos de idade". Antes de ter qualquer contato com a obra, ele havia assistido ao "Drácula" de 1931, que imortalizou a imagem romântica do vampiro, e também suas versões pela produtora inglesa Hammer, com Christipher Lee à frente. "Foi 'Nosferatu', contudo, o Drácula que me causou mais impacto."