Torres supera medalhões de Hollywood e vence Jolie, Kidman e Swinton

Fernanda Torres se consagrou como melhor atriz em filme de drama no Globo de Ouro, e essa conquista não foi nada fácil, visto que enfrentou algumas das maiores atrizes de Hollywood.

O que aconteceu

A brasileira, estrela de "Ainda Estou Aqui", enfrentou uma das categorias mais acirradas da premiação. Além dela, disputavam: Nicole Kidman ("Babygirl"), Kate Winslet ("Lee"), Tilda Swinton ("O Quarto ao Lado"), Angelina Jolie ("Maria Callas") e Pamela Anderson ("The Last Showgirl").

No fim das contas, Fernanda Torres venceu, para a aclamação dos brasileiros. No discurso, agradeceu a mãe, Fernanda Montenegro e o diretor Walter Salles.

As outras atrizes não só levaram a derrota na boa, como também ficaram visivelmente felizes por Torres. Dentre as reações, Tilda Swinton e Angelina Jolie foram as que mais se mostraram contentes com o resultado, gritando de emoção quando a brasileira foi anunciada como a vencedora.

