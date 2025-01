Todo mundo em Noronha? Quem são os famosos que curtem verão no arquipélago

Os famosos têm aproveitado o verão neste início de 2025 em praias paradisíacas. E um destino em específico, o arquipélago de Fernando de Noronha, concentra uma verdadeira constelação de estrelas.

O que aconteceu

Com cenários paradisíacos, a ilha luxuosa é convidativa para passeios em família e com amigos. Famosos como Juliana Paes, Fernanda Paes Leme e Paulo Vilhena viajaram com suas famílias. Já personalidades como Jade Picon e Bruna Griphao foram curtir a ilha na companhia de amigos.

Durante a estadia em Noronha, os famosos têm ostentado corpos sarados. Griphao e Picon mostraram a barriga tanquinho e usaram biquínis fio-dental, enquanto Juliana esbanjou sensualidade em pose de sereia.

Veja fotos dos famosos em Noronha

Juliana Paes

Jade Picon

Giovanna Lancellotti

Paulo Vilhena

Sophie Charlotte

Pocah

Isis Valverde

Giullia Buscacio

Bruna Griphao

Bruna Griphao em Fernando de Noronha Imagem: Dilson Silva/AgNews

Fernanda Paes Leme