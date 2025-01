Moore emociona no Globo de Ouro: 'me disse que nunca seria suficiente'

Demi Moore ganhou o prêmio de melhor atriz em filme de comédia ou musical no Globo de Ouro 25, que acontece neste domingo (5), e emocionou o público com seu discurso. A atriz de 62 anos é protagonista de "A Substância", longa que fala sobre a pressão estética sofrida por mulheres.

O que aconteceu

A atriz falou que nunca imaginaria ganhar um prêmio como este, pois, há 30 anos, uma produtora disse que ela faria sucesso apenas com filmes populares. "Estou em choque, eu realmente não esperava. Estou fazendo isso há muito tempo, mais de 45 anos."

É a primeira vez que ganhei algo como atriz e estou tão grata por isso. Há 30 anos, uma produtora me disse que eu era uma atriz de filmes populares e, naquela época, pensei que esse prêmio seria algo que eu não poderia ter. Eu poderia fazer filmes de sucesso, mas não seria reconhecida. Isso me corroeu, e eu pensei que talvez eu já tivesse feito o que devia fazer.

Moore revelou estar em um momento ruim de sua carreira quando conheceu o roteiro de "A Substância". "Eu estava em um ponto bem baixo da minha vida e veio este roteiro maravilhoso, fora da caixinha, e o universo me disse para agarrar. Tenho tanta gratidão pela Coralie [Fargeat] e a Margaret [Qualley], que foi minha outra metade e cuidou de mim."

"Uma mulher me disse, apenas: 'você nunca será o suficiente, mas você pode saber o valor do seu valor se você simplesmente largar essa régua [de comparação]'. E então hoje celebro isso como um marcador da totalidade e do amor que está me impulsionando. E pelo presente de fazer algo que amo e ser lembrada de que eu pertenço. Muito obrigada.

Em "A Substância", Elisabeth Sparkle (Demi Moore), famosa por um programa de ginástica, é demitida ao fazer 50 anos. Em meio à sua angústia, um laboratório lhe oferece uma substância que promete transformá-la em uma versão melhorada de si mesma.

