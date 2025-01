Influencer mordida por cachorro ficou famosa exibindo seios contra Dilma

Ju Isen, a influenciadora que precisou passar por cirurgia após ser mordida por cachorro no México, acumula polêmicas em sua trajetória.

De musa do impeachment ao botox nas partes íntimas

A modelo ganhou fama ao mostrar os seios em manifestação pelo impeachment de Dilma Rousseff (PT) em 2015. Após chamar atenção na Avenida Paulista com o protesto inusitado, ela ficou conhecida como "musa da manifestação" e "musa do impechment". Ela chegou a ser levada à delegacia, mas não foi presa.

Ju Isen ficou famosa como 'musa da manifestação' e 'musa do impeachment' Imagem: Amauri Nehn/Photo Rio News

Depois, foi expulsa do sambódromo por exibir os seios. Convidada para ser destaque da Unidos do Peruche em 2016, ela queria desfilar usando tapa-sexo com caricatura de Dilma Rousseff. O item foi proibido pela agremiação e a musa decidiu protestar se despindo na avenida. Resultado: foi expulsa do desfile pelo presidente da Liga.

Em 2017, protagonizou uma cena que até hoje é reproduzida nas redes sociais. Ju Isen apareceu no programa "Bastidores do Carnaval", da RedeTV!, nua e pintada com as cores da bandeira do Brasil. Os apresentadores pediram para ela se agachar, e a modelo acabou deixando à mostra o ânus. Em entrevista ao UOL em 2023, ela disse que foi vítima da emissora, mas superou o episódio:

Hoje em dia encaro isso numa boa. Superei. Fiz terapia. O que me deixa ainda incomodada é ser chamada de 'musa do c* verde', aí sim é muito agressivo. Ju Isen

Ela já chamou Cleo Pires de gorda nas redes sociais. Em 2019, após a filha de Fábio Jr. fazer propaganda de uma linha de bacon, Ju Isen comentou: "Que você está gorda, isso é fato! Mas lembre-se que, no seu caso, você assumir que está gorda é empoderamento feminino. No meu caso, eu faço tudo para aparecer! Dois pesos e duas meninas". Cleo não respondeu, mas os fãs dela rebateram: "Pra mim isso aí é inveja, e a propósito quem é você?"

Em 2023, fez botox nas partes íntimas. Com mais de 40 procedimentos estéticos, ela afirma que as intervenções ajudam na autoestima: "Decidi aplicar botox nas minhas partes íntimas para me sentir ainda mais segura e confortável em relação ao meu corpo".