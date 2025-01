Mulher de Gusttavo Lima reage a possível candidatura presidencial do cantor

Andressa Suita reagiu ao desejo do marido, o cantor Gusttavo Lima, de se candidatar à presidência da República em 2026.

O que aconteceu

Modelo fez uma publicação bem-humorada, ao som da música "Ficha Limpa". "Quando acordo com a notícia que meu marido sente vontade de ser presidente do Brasil", escreveu a influenciadora digital, no Instagram.

Músico afirmou que pretende se candidatar à presidência da República em 2026. A declaração do músico foi feita ao Metrópoles e confirmada por Splash.

Segundo a assessoria do cantor, ele "colocou seu nome à disposição, caso o país precise". O sertanejo disse ao Metrópoles que o Brasil "precisa de alternativas" e que quer "unir a população", sem "essa história de direita e de esquerda".

Gusttavo Lima ainda não escolheu o partido pelo qual vai concorrer e não é filiado a nenhuma sigla no momento. Ele segue de folga até o dia 11 de janeiro, quando deve voltar aos palcos. Em por enquanto ele não falará mais nada sobre suas ambições políticas.

Na entrevista ao Metrópoles, ele afirma que pode ajudar o país. "Conheço muita gente e, embora eu nunca tenha ocupado nenhum posto político, eu sou um empreendedor. Montei muitas empresas e sei como fazer para a roda girar. A gente tem que desburocratizar para o país funcionar melhor [...] Eu acho que posso ajudar, talvez mude de ideia até 2026, mas hoje a minha disposição está muito inclinada para me tornar um candidato à Presidência da República em 2026".

"O Brasil precisa de alternativas. Estou cansado de ver o povo passar necessidade sem poder fazer muito para ajudar. Eu mesmo enfrentei muitas dificuldades na vida, mas aproveitei as oportunidades que recebi. Vim de uma condição bastante humilde, cheguei a perder três dentes, mas, claro, tive condições de me tratar, condição que muita gente não tem", completou ele.

O sertanejo é entusiasta de figuras da extrema-direita brasileira. Ele foi apoiador da candidatura à reeleição do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2022 e manifestou apoio ao ex-coach Pablo Marçal (PRTB) na disputa pela Prefeitura de São Paulo no ano passado.

Disputa pelo Senado. Segundo a Folha de S.Paulo, o cantor vinha sendo cortejado por Bolsonaro e pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), para disputar uma vaga como senador em 2026. Caso concorra à Presidência, Gusttavo Lima deve enfrentar Caiado e Marçal, que também articulam candidaturas ao Palácio do Planalto.