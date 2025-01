Globo de Ouro não terá piadas sobre briga de Blake Lively e Justin Baldoni

Nikki Glaser, humorista que vai apresentar o Globo de Ouro neste domingo (5), afirmou que não pretende fazer piadas sobre a briga judicial travada por Blake Lively e Justin Baldoni.

Eu acho que a questão de Blake Lively e Justin Baldoni é tão polêmica agora que qualquer menção disso pode parecer que eu estou do lado errado, mesmo que eu não esteja. Nikki Glaser, ao Yahoo!

A comediante ainda se posicionou contra Baldoni. "Eu também não quero dar nenhuma publicidade ao nome dele. Eu estou irritada até por saber o nome dele, para ser sincera."

Blake Lively acusa Justin Baldoni de assédio sexual e de promover uma campanha para sujar seu nome. O ator nega as acusações em um processo contra o New York Times, primeiro veículo a divulgar as acusações de Lively. Ele diz que a matéria do jornal foi tendenciosa e favorável à "narrativa egoísta" da atriz.

O Globo de Ouro acontece neste domingo (5), às 22h (horário de Brasília). No Brasil, será possível assistir à premiação na TNT e na plataforma de streaming Max.