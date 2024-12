Gisele Bündchen: da suspeita ao barrigão, veja os flagras da modelo grávida

Grávida de seu primeiro filho com Joaquim Valente, Gisele Bündchen adota uma postura discreta, mas também não faz questão de esconder a barriga — especialmente quando está na casa da família na Costa Rica.

Os primeiros flagras aconteceram em julho. Em uma viagem com o namorado e os dois filhos, Gisele foi fotografada só de shorts e top de biquíni, deixando à mostra uma saliência na barriga. Assim começaram as especulações sobre uma possível gravidez:

Gisele Bündchen e o namorado, Joaquim Valente, em julho Imagem: Page Six

No mesmo mês, no entanto, Gisele postou fotos que seguraram os rumores. Ela compartilhou cliques de uma viagem aos Lençóis Maranhenses em que aparece com a barriga chapada de sempre. Em setembro, ela postou novamente as fotos dessa viagem, evitando cliques da barriga nas redes sociais.

Gisele Bündchen mostra fotos das férias nos Lençóis Maranhenses Imagem: Reprodução/Instagram

No fim de outubro, a revista People divulgou a gravidez. "Gisele e Joaquim estão felizes com esse novo capítulo de suas vidas e ansiosos para criarem um ambiente pacífico e amoroso para toda a família", disse à revista uma fonte próxima da modelo. Segundo o TMZ, Gisele já estaria no segundo trimestre da gestação.

Tom Brady teria ficado "atordoado" com a notícia. Segundo o Daily Mail, ela contou primeiro aos filhos e depois ao ex. Enquanto as crianças ficaram felizes, o jogador ficou chocado: "Tom sabia que as coisas eram sérias entre Gisele e Joaquim, mas ele nunca imaginou que eles teriam um filho juntos", disse uma fonte ao Page Six.

Em novembro, ela exibiu a barriguinha saliente num evento. Ela participou de um baile beneficente da Lotus House, um abrigo para mulheres e crianças vulneráveis. O look escolhido para a ocasião foi um vestido preto e justo:

Gisele Bündchen exibe barriguinha de grávida pela primeira vez em evento Imagem: Reprodução/Instagram

Na primeira semana de dezembro, a família voltou à Costa Rica. Lá, Gisele e Joaquim foram fotografados num passeio romântico pela praia com o cachorro. A modelo colocou uma saída de praia por cima do biquíni, e mesmo assim a barriga ficou aparente:

Na mesma viagem, ela deixou a barriga à mostra com um cropped. A família fez um passeio de buggy e Gisele combinou o cropped branco com uma saia de tricô bege:

Gisele Bündchen and her family in Costa Rica (November 2024) pic.twitter.com/6VrIS5S19J -- Gisele Bündchen Daily ?? (@giseledaily) December 7, 2024

Quase um mês depois, a família continua na Costa Rica. Gisele, que se aproxima da reta final da gravidez, foi fotografada usando um biquíni marrom ao lado do namorado: