Deolane presa, Boninho fora da Globo: veja as maiores polêmicas de 2024

O ano de 2024 chega ao fim nesta terça-feira (31), deixando para trás diversas polêmicas envolvendo os famosos. No Central Splash de hoje, Chico Barney e Lucas Pasin destacam as principais.

A gente teve um ano completo. Na fofoca, podemos dizer que foi um ano muito bom. A gente teve de tudo: briga nas eleições, gente de reality show que não 'morreu' com o reality show (...) Então, temos aí um ano completo.

Lucas Pasin

Um dos temas foi a prisão de Deolane Bezerra durante uma operação policial que investiga lavagem de dinheiro e jogos de apostas ilegais. Ela chegou a escrever uma carta de próprio punho para se defender.

Eu acho que a fofoca da Deolane é muito boa porque a gente não esperava que ela poderia entregar mais do que ela entregou com a passagem dela na Fazenda (?) Eu pelo menos achei que aquele era o maior momento da carreira dela (...) Mas não, ela surpreende e vem com esse outro confinamento, que acaba tendo mais impacto que a Fazenda e também vira um reality show até mais interessante que A Fazenda.

Lucas Pasin

Outro destaque do ano foi a saída de Boninho da TV Globo. O 'Big Boss' não vai mais comandar as atrações da emissora, incluindo a edição de 2025 do Big Brother Brasil. Ele ficou 40 anos na emissora. Pasin acredita que o próximo ano será marcado pela falta que o diretor vai fazer nos programas. "Acho que vai ser o ano do 'volta Boninho'".

O término de Belo e Gracyanne Barbosa também marcou o ano, com um divórcio marcado por traições e que "parou o Brasil", segundo Chico. Lucas foi um dos responsáveis por expor os primeiros detalhes do fim da relação. "Não é uma história que simplesmente eles estavam separados. Foi tudo crescendo", contou.

Essa bomba explode num momento muito próximo que o Belo estava voltando aos palcos com o Soweto (...) Eu estava presente no estádio quando o Belo vai cantar e fala: 'É muito triste, é muito triste'. Todo mundo acha que é por conta da Gracyanne.

Chico Barney

O crescimento da família de Neymar também ganhou destaque em 2024. Recentemente, ele anunciou que Bruna Biancardi está esperando o nascimento da segunda filha do casal. Ele já é pai de Mavie, Helena e Davi Lucca.

Um ano sem fofoca de Neymar não é um bom ano. Ele pode não ter nem chance com uma Bola de Ouro dentro de campo, mas fora de campo, a Bola de Ouro da fofoca é sempre dele.

Lucas Pasin

