As celebridades estão aproveitando os últimos dias de 2024 para renovar o bronzeado e curtir as praias do Brasil.

Deborah Secco está aproveitando o sol no Rio de Janeiro, Isis Valverde e Marcus Buaiz estão em Fernando de Noronha (PE), Carol Peixinho e Thiaguinho em Japaratinga (AL)...

Confira alguns registros:

Sheron Menezzes está passando os últimos dias do ano na Bahia Imagem: Reprodução/Instagram @sheronmenezzes

Isis Valverde foi à praia com o marido, Marcus Buaiz, em Fernando de Noronha Imagem: Dilson Silva/AgNews

Deborah Secco escolheu um biquíni fio-dental para ir à praia na Barra da Tijuca, no Rio Imagem: Fabrício Pioyani/Agnews

Carol Peixinho aproveitou a praia em Japaratinga (AL) com Thiaguinho Imagem: Reprodução/Instagram @carolpeixinho

Paolla Oliveira curtiu a praia com Diogo Nogueira Imagem: Reprodução/Instagram @paollaoliveirareal

Maria Melilo e Deborah Albuquerque foram à praia juntas em Fernando de Noronha Imagem: Dilson Silva/Agnews

Mariana Goldfarb vai passar o Ano-Novo em Preá (CE) Imagem: Reprodução/Instagram @marianagoldfarb

Klara Castanho, de "Garota do Momento" (Globo), também aproveitou o penúltimo dia do ano para ir à praia Imagem: Reprodução/Instagram @klarafgcastanho