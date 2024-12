Letal e oculto: como age o monóxido de carbono, que pode ter matado atriz

A atriz canadense Dayle Haddon morreu na última sexta-feira (27) em uma casa na Pensilvânia (EUA) e a polícia suspeita de uma intoxicação por monóxido de carbono, gás que, em altas concentrações, pode ser letal.

O que é o monóxido de carbono (CO)?

É um gás resultante da queima incompleta de combustíveis como gás natural, propano, carvão, madeira e gasolina. Esses combustíveis estão presentes em aparelhos e sistemas domésticos.

Aparelhos e sistemas domésticos movidos a combustíveis podem ser potenciais produtores de monóxido de carbono em residências. Sistemas de calefação e aquecedores, lareiras a gás ou lenha, geradores a gasolina e veículos em garagens fechadas também podem gerar e acumular monóxido de carbono em espaços pouco ventilados. O perigo está na alta concentração do gás.

O monóxido de carbono é inodoro, insípido e incolor, ou seja, imperceptível para os sentidos humanos. Isso torna a detecção de um vazamento muito difícil sem o uso de equipamentos específicos.

Por que o monóxido de carbono é tão perigoso?

Os sintomas de intoxicação podem ser confundidos com outras condições, como doenças respiratórias ou intoxicação alimentar. Alguns dos sintomas são dores de cabeça, náuseas, tonturas, falta de ar e confusão mental.

Por ser "invisível", pode ser inalado em altas concentrações sem ser percebido. Isso aumenta o risco de envenenamento fatal, já que a pessoa não percebe que está exposta ao gás e pode morrer asfixiada.

O monóxido de carbono impede o transporte adequado do oxigênio para os órgãos vitais. Isso porque, ao ser inalado, o CO se liga à hemoglobina do sangue, formando a carboxiemoglobina.

A exposição ao monóxido de carbono a longo prazo pode trazer problemas de saúde. Ainda que em menores concentrações, exposições repetidas ao CO podem causar danos cerebrais, problemas cardíacos e dificuldades respiratórias crônicas.

Como prevenir a intoxicação por monóxido de carbono?

Instalação de detectores de monóxido de carbono e manutenção regular de equipamentos domésticos podem evitar problemas. Assim como detectores de fumaça, detectores de CO alertam moradores sobre níveis perigosos do gás, evitando uma intoxicação.

É importante evitar geradores em ambientes internos e se atentar à ventilação adequada de ambientes. Geradores a gasolina não devem ser operados em ambientes fechados. Além disso, é importante garantir que os aparelhos a gás sejam instalados corretamente com ventilação adequada que permita a dissipação segura do gás.

O que aconteceu

Haddon foi encontrada morta pela polícia na casa do genro, o também ator Marc Blucas. Ela estava no segundo andar da casa. No primeiro andar, o pai de Marc, Walter, foi encontrado desmaiado. Outros familiares que estavam na propriedade não foram afetados pelo vazamento. As informações são da revista People.

A polícia encontrou um tubo defeituoso no sistema de aquecimento a gás da casa, que teria causado o vazamento de monóxido de carbono. A investigação ainda não foi concluída.

Dois médicos que atenderam a ocorrência precisaram ser hospitalizados após serem expostos ao gás. Um policial foi tratado no local.

Dayle Haddon atuou em filmes como "Cyborg: O Dragão do Futuro" e "Tiros na Broadway". Ela foi uma das supermodelos dos anos 1970, estrelando campanhas de maquiagem e posando para revistas de moda.